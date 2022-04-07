Долги управляющих компаний и ТСЖ перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе превысили 79 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 7 апреля 2022. PenzaNews. Общая сумма задолженности управляющих компаний и ТСЖ перед Пензенским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») составляет 79,5 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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В нем указано, что, по данным на 6 апреля 2022 года, наибольшая задолженность за тепло и горячую воду — 5,4 млн. рублей — числится за ООО «Ривьера-сервис», сумма долга ООО «Горсервис» составляет 928 тыс. рублей, жилищно-строительного кооператива «Надежда-84» — 675 тыс. рублей.

«Также в списке должников оказались ООО Терра» (636 тыс. рублей), ТСЖ «Куйбышева, 11» (453 тыс. рублей) и ТСЖ «Звезда» (407 тыс. рублей). Общий долг управляющих компаний и ТСЖ в настоящее время составляет 79,5 млн. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

Директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров призвал потребителей услуг погасить задолженность.

«ЭнергосбыТ Плюс» призывает своих клиентов к дисциплинированной оплате счетов, поскольку в филиале ведется серьезная судебно-претензионная работа, наши юристы тесно взаимодействуют с судебными приставами. Просим неплательщиков своевременно погасить долг за оказанные услуги», — сказал он.