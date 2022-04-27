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Мельниченко поручил ускорить темпы работ по благоустройству и праздничному оформлению Пензы к майским праздникам

16:38 | 27.04.2022 | ЖКХ

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Пенза, 27 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил главе администрации Пензы Александру Басенко ускорить темпы работ по благоустройству и праздничному оформлению регионального центра к майским праздникам.

Мельниченко поручил ускорить темпы работ по благоустройству и праздничному оформлению Пензы к майским праздникам

Фото: Pnzreg.ru

«Необходимо еще раз проанализировать, на каких участках ресурсоснабжающие предприятия проводили замену сетей, сделать реестр разрытий, имеющих место на магистралях города. Важно восстанавливать дорожное покрытие не заплатками, а по всей ширине полотна в соответствии с требованиями и нормативами», — отметил глава региона в ходе встречи с мэром.

Он напомнил, что для системы ЖКХ Пензы было закуплено более 100 единиц спецтехники, в том числе оборудование для восстановления асфальтового покрытия и нанесения разметки.

«Город надо приводить в нормальное состояние, каждый день совершать объезд улиц и контролировать управляющие компании. Их представители должны понимать, что внимание к их работе, которое было зимой, — это не разовое мероприятие. Тот, кто не будет выполнять требования, просто лишится лицензии. Деятельность управляющих компаний надо ставить на особый контроль», — сказал губернатор.

Олег Мельниченко и Александр Басенко также обсудили вопросы подготовки общественных пространств к празднованию Дня Победы.

Как сообщил глава городской администрации, оформление Пензы уже ведется; предусмотрена установка арочных конструкций, малых архитектурных форм, флагов и информационных билбордов.

«Нужно действовать оперативно. Все работы по благоустройству и праздничному оформлению города завершить вовремя, чтобы создать у наших граждан соответствующее торжественное настроение», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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