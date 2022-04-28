14:08:52 Четверг, 28 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендовал своим клиентам-юрлицам активнее использовать функции личного кабинета

11:51 | 28.04.2022 | ЖКХ

Печать

Пенза, 28 апреля 2022. PenzaNews. Пресс-служба Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») распространила сообщение, в котором содержится рекомендация клиентам – юридическим лицам активнее использовать функции личного кабинета.

«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендовал своим клиентам-юрлицам активнее использовать функции личного кабинета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот дистанционный сервис теперь доступен для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Пензы, получающих счета-фактуры и имеющих действующие договоры теплоснабжения с ПАО «Т Плюс». Возможности личного кабинета позволяют клиентам ресурсоснабжающей компании в удобном месте и в любое время решать большой спектр вопросов по теплоснабжению и горячей воде», — говорится в пресс-релизе, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 28 апреля.

В нем указано, что при разработке сервиса соблюдены требования законодательства РФ и обеспечена конфиденциальность информации.

«Для использования личного кабинета необходимо пройти регистрацию на сайте АО «ЭнергосбыТ Плюс». В разделе «Для бизнеса» выбрать кнопку «Личный кабинет», создать учетную запись и добавить договоры теплоснабжения юридического лица», — поясняется в тексте.

Из него следует, что в личном кабинете клиенты могут увидеть баланс по каждому договору, оплатить счета без комиссии с помощью банковской карты, передать показания по приборам учета, скачать счета-фактуры и расчетные ведомости, перейти на электронный документооборот, а также воспользоваться другими функциями.

«Сейчас особенно востребована возможность заключения договоров теплоснабжения, горячего водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией через систему электронного документооборота (ЭДО). [...] Юридическая значимость документа, подписанного электронно-цифровой подписью и полученного через ЭДО, соответствует документу, подписанному на бумаге. Электронный документ можно предоставлять в Федеральную налоговую службу, суды и иные органы власти, организации. При этом клиенты экономят время, снижают затраты на печать, доставку и хранение документов», — отмечается в сообщении Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 128 случаев заражения коронавирусом Олег Вдовин назначен главой администрации Сосновоборского района
Представлены еще два тома книги «Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях» В Пензе несовершеннолетний обвиняется в покушении на сбыт наркотиков
Александр Букарев назначен прокурором Иссинского района В Пензенской области за сутки подтвержден 131 случай заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама