«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендовал своим клиентам-юрлицам активнее использовать функции личного кабинета ЖКХ

Пенза, 28 апреля 2022. PenzaNews. Пресс-служба Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») распространила сообщение, в котором содержится рекомендация клиентам – юридическим лицам активнее использовать функции личного кабинета.

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«Этот дистанционный сервис теперь доступен для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Пензы, получающих счета-фактуры и имеющих действующие договоры теплоснабжения с ПАО «Т Плюс». Возможности личного кабинета позволяют клиентам ресурсоснабжающей компании в удобном месте и в любое время решать большой спектр вопросов по теплоснабжению и горячей воде», — говорится в пресс-релизе, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 28 апреля.

В нем указано, что при разработке сервиса соблюдены требования законодательства РФ и обеспечена конфиденциальность информации.

«Для использования личного кабинета необходимо пройти регистрацию на сайте АО « ЭнергосбыТ Плюс ». В разделе «Для бизнеса» выбрать кнопку «Личный кабинет», создать учетную запись и добавить договоры теплоснабжения юридического лица», — поясняется в тексте.

Из него следует, что в личном кабинете клиенты могут увидеть баланс по каждому договору, оплатить счета без комиссии с помощью банковской карты, передать показания по приборам учета, скачать счета-фактуры и расчетные ведомости, перейти на электронный документооборот, а также воспользоваться другими функциями.

«Сейчас особенно востребована возможность заключения договоров теплоснабжения, горячего водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией через систему электронного документооборота (ЭДО). [...] Юридическая значимость документа, подписанного электронно-цифровой подписью и полученного через ЭДО, соответствует документу, подписанному на бумаге. Электронный документ можно предоставлять в Федеральную налоговую службу, суды и иные органы власти, организации. При этом клиенты экономят время, снижают затраты на печать, доставку и хранение документов», — отмечается в сообщении Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».