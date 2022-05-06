Мельниченко поручил синхронизировать в Пензе ремонт объектов теплоснабжения с дорожными работами ЖКХ

Пенза, 6 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей встречи с главой администрации Пензы Александром Басенко поручил синхронизировать ремонт объектов теплоснабжения с работами по обновлению твердого покрытия дорог и благоустройству.

Фото: Pnzreg.ru

Кроме того, по словам главы региона, необходимо составить перечень объектов, где ресурсоснабжающие предприятия проводили ремонт ранее, и понудить организации к восстановлению покрытия в соответствии с требованиями и нормативами.

«Особое внимание [нужно] обратить на внутриквартальные, дворовые территории. Надо спрашивать, требовать, контролировать так, чтобы в зиму войти с завершенным благоустройством. Работайте с ресурсниками ежедневно, буквально в ручном режиме», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к мэру Пензы.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в мае сети начнут менять на улицах Московской, Чехова и Комсомольской. Общая протяженность реконструкции составит почти 3 км.

В июле планируется приступить к модернизации внутриквартальных сетей на улицах Краснова и Мебельной. Протяженность участков — 1,4 км.