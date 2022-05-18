Мощные циклоны могут нарушить работу объектов энергетики и транспорта в восьми регионах ЖКХ

Пенза, 18 мая 2022. PenzaNews. Мощные циклоны с порывами ветра до 25 метров в секунду могут нарушить на этой неделе энергоснабжение и транспортное сообщение в восьми регионах, в том числе Пензенской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с активной циклонической деятельностью и порывами ветра до 25 метров в секунду возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов на территории Республики Коми, Хабаровского, Приморского краев, Свердловской, Челябинской, Пензенской и Саратовской областей, Ненецкого автономного округа», — цитирует агентство сообщение, размещенное на сайте ВНИИ ГОЧС.

В нем отмечается, что в мае высокий риск аварий на системах энергообеспечения наиболее часто наблюдается на территории Центрального, юге Приволжского, а также на большей части Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

«Рекомендуем заинтересованным органам РСЧС субъектов указанных федеральных округов совместно с территориальными подразделениями Минэнерго провести комплекс превентивных мероприятий для предотвращения развития аварий на объектах энергетики и системах жизнеобеспечения населения», — добавляется в сообщении.