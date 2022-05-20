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«Т Плюс» вложит в подготовку тепловой инфраструктуры Пензы 1,65 млрд. рублей

16:34 | 20.05.2022 | ЖКХ

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Пенза, 20 мая 2022. PenzaNews. «Т Плюс» вложит в 2022 году в подготовку тепловой инфраструктуры Пензы 1,65 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

«Т Плюс» вложит в подготовку тепловой инфраструктуры Пензы 1,65 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Таким образом, компания продолжит начатую в прошлом году работу по модернизации коммуникаций», — отмечается в тексте.

Из него следует, что в первую очередь средства будут направлены на перекладку ветхих коммуникаций, ранее перешедших на баланс «Т Плюс».

«Из Фонда национального благосостояния запланированы инвестиции в размере 805 млн. рублей без НДС на реконструкцию 25 км квартальных теплосетей и модернизацию 19 ЦТП», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что 523 млн. рублей выделено на техническое перевооружение и ремонт магистральных и квартальных тепловых сетей Пензы на пяти участках, 327 млн. рублей заложено на проведение работ на объектах генерации.

Как сообщил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин, в настоящее время компания приступила к гидравлическим испытаниям и ремонтным работам на теплосетях.

«В мае стартует реконструкция магистральных трубопроводов на улицах Московской, Чехова и Комсомольской. Общая протяженность составит почти 3 км. В июле подрядные организации приступят к реконструкции внутриквартальных сетей от центральных тепловых пунктов», — сказал он, подчеркнув, что после ремонта на всех участках будут проведены работы по восстановлению асфальтового покрытия.

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