Специалисты «Пензаэнерго» завершили подготовку электросетевого комплекса региона к зиме ЖКХ

Пенза, 7 октября 2022. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» завершили подготовку электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«В филиале ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» завершилась ремонтная кампания 2022 года. Основные работы по подготовке электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду продолжались шесть месяцев — с начала апреля до конца сентября. За это время бригады энергетиков отремонтировали 1 тыс. 240 км ВЛ 0,4−10 кВ и 332 км ВЛ 35−110 кВ. При этом было заменено 2 тыс. 6 деревянных и железобетонных опор, 7 тыс. 783 линейных изолятора, а также 152 км провода и 1,9 км грозозащитного троса. Крупнейшими объектами ремонтов стали ВЛ 110 кВ «Ключики — Курмаевка тяговая с отпайками», ВЛ 110 кВ «Каменка — Студенец», ВЛ 35 кВ «Беково — Согласовка», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, помимо этого, специалисты «Пензаэнерго» провели ремонтные работы на 1 тыс. 117 трансформаторных подстанциях (ПС) 10/6/0,4 кВ, работы по капитальному ремонту — на 64 питающих центрах (ПС 110/35/10/6 кВ).

«На энергообъектах 35/110 кВ специалисты отремонтировали 302 выключателя 6–110 кВ, 810 разъединителей 6–110 кВ, 62 отделителя и короткозамыкателя, а также заменили 326 опорно-стержневых изоляторов. Среди трансформаторных подстанций масштабные ремонтные работы проведены на ПС 110 кВ «Кижеватово», «Махалино» и «Исса», — указано в пресс-релизе.

Кроме того, в нем отмечается, что в целях повышения надежности функционирования воздушных линий электропередачи были проведены работы по расчистке охранных зон от древесно-кустарниковой растительности на общей площади 904,4 га.

«Своевременный ремонт и обслуживание оборудования электросетевого комплекса региона — залог надежной работы воздушных линий и трансформаторных подстанций в период максимума нагрузок», — подчеркивается в сообщении.