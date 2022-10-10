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Олег Мельниченко поручил усилить контроль исполнения обязательств по догазификации домовладений

18:15 | 10.10.2022 | ЖКХ

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Пенза, 10 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил усилить контроль исполнения обязательств по догазификации домовладений.

Олег Мельниченко поручил усилить контроль исполнения обязательств по догазификации домовладений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как доложил главе региона министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин, на сегодняшний день выполнена работа по доведению газа до границ земельных участков по 3 тыс. 615 договорам, что составляет 71% от запланированного объема.

«Поручение президента России о догазификации населенных пунктов должно быть исполнено в срок. Эту работу необходимо держать на постоянном контроле», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к министру.

«Также требует повышенного внимания процесс предоставления региональных мер социальной поддержки жителей Пензенской области, которым мы помогаем провести газ от границы земельного участка непосредственно в дома», — подчеркнул он.

Губернатор поставил задачу активизировать работу по строительству сетей газоснабжения и уделить особое внимание Кузнецкому и Городищенскому районам.

Кроме того, он распорядился повысить интенсивность разъяснительной работы с собственниками газифицируемых домовладений.

«Надо добиваться исполнения всех обязательств по догазификации домовладений в пензенских населенных пунктах, усиливать это направление», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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