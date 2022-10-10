Олег Мельниченко поручил усилить контроль исполнения обязательств по догазификации домовладений ЖКХ

Пенза, 10 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил усилить контроль исполнения обязательств по догазификации домовладений.

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Как доложил главе региона министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин, на сегодняшний день выполнена работа по доведению газа до границ земельных участков по 3 тыс. 615 договорам, что составляет 71% от запланированного объема.

«Поручение президента России о догазификации населенных пунктов должно быть исполнено в срок. Эту работу необходимо держать на постоянном контроле», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к министру.

«Также требует повышенного внимания процесс предоставления региональных мер социальной поддержки жителей Пензенской области, которым мы помогаем провести газ от границы земельного участка непосредственно в дома», — подчеркнул он.

Губернатор поставил задачу активизировать работу по строительству сетей газоснабжения и уделить особое внимание Кузнецкому и Городищенскому районам.

Кроме того, он распорядился повысить интенсивность разъяснительной работы с собственниками газифицируемых домовладений.

«Надо добиваться исполнения всех обязательств по догазификации домовладений в пензенских населенных пунктах, усиливать это направление», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.