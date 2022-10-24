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Олег Мельниченко оценил готовность коммунальной техники «Пензавтодора» к зиме

16:42 | 24.10.2022 | ЖКХ

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Пенза, 24 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел коммунальную технику МБУ «Пензавтодор», которая будет работать на дорогах регионального центра в зимний период.

Олег Мельниченко оценил готовность коммунальной техники «Пензавтодора» к зиме

Фото: Pnzreg.ru

«В этот сезон у нас будет задействовано 157 машин. Большинство из них — новые, мы практически полностью обновили автопарк. Такого в Пензе еще никогда не было. На дорогах города будут работать комбинированные машины, тракторы, бульдозеры, самосвалы, малогабаритная техника, грейдеры, роторная техника. У нас есть все необходимое, чтобы поддерживать дороги зимой в хорошем состоянии», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 24 октября.

По его словам, семь спецмашин будет передано в другие муниципальные образования, чтобы помочь им с уборкой снега.

«Считаю, что работать нужно комплексно. Важно убирать не только магистрали, но и междворовые территории. Пристальное внимание необходимо уделить и управляющим компаниям, чтобы они качественно и своевременно убирали снег во дворах, чтобы пензенцам не приходилось ходить по сугробам и льду. Зимой от этого зависит не только удобство перемещения, но и здоровье, а значит, к этому вопросу нужно подходить с особой тщательностью», — отметил Олег Мельниченко.

«Некачественной работы здесь не потерплю ни я, ни жители. Коммунальщики должны справиться на все 100%», — подчеркнул губернатор.

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