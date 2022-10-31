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Специалисты «Т Плюс» призвали жителей Пензы соблюдать меры безопасности вблизи энергообъектов

16:31 | 31.10.2022 | ЖКХ

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Пенза, 31 октября 2022. PenzaNews. Специалисты филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Пензе и Саранске, призвали жителей соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов.

Специалисты «Т Плюс» призвали жителей Пензы соблюдать меры безопасности вблизи энергообъектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во время отопительного сезона температура теплоносителя достигает 130ºС, поэтому риск получения травмы в осенне-зимний период особенно высок. Автомобилистам стоит избегать парковки на люках тепловых камер и вблизи мест ремонта теплопроводов. Также опасно проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 31 октября.

В нем подчеркивается, что нахождение детей и подростков вблизи тепловых сетей и мест разрытий недопустимо, поскольку они несут потенциальную опасность.

В пресс-релизе напоминается, что при обнаружении парения из-под земли, утечки, незакрытого или поврежденного люка нельзя приближаться к этому месту; следует немедленно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 05 либо в диспетчерскую тепловых сетей по телефону: (8412) 20-98-79.

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