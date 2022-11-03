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«Т Плюс» на период ноябрьских праздников перейдет на усиленный режим работы

14:46 | 03.11.2022 | ЖКХ

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Пенза, 3 ноября 2022. PenzaNews. Специалисты филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе, на период ноябрьских праздников перейдут на усиленный режим работы.

«Т Плюс» на период ноябрьских праздников перейдет на усиленный режим работы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На всех предприятиях «Т Плюс» установят повышенный контроль за работой оборудования электростанций, котельных и тепловых сетей. Организовано круглосуточное дежурство ответственного персонала, утверждены составы ремонтных бригад, проведена дополнительная профилактика спецтехники и автотранспорта. Весь оперативный персонал подразделений компании прошел необходимый инструктаж. Усилят пропускной режим. Кроме того, специалисты будут нести караульную службу», — говорится в сообщении пресс-службы филиала компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем также содержится призыв к жителям Пензы не находиться рядом с местами прохождения теплотрасс надземной и подземной прокладки, с тепловыми камерами, не оставлять около них транспорт и прочее имущество, а при возникновении аварийных ситуаций на сетях незамедлительно звонить по телефонам: +7 (8412) 20-98-80, 20-98-79 и 20-99-00.

Как отметил директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Петр Пашнин, в Пензе создан достаточный резерв мощности предприятия для работы в условиях повышенных нагрузок.

«Для устранения любых нештатных ситуаций организовано оперативное взаимодействие с региональными органами власти, ведомствами и организациями сферы ЖКХ», — подчеркнул он.

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