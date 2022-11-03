В Кузнецке прошел смотр готовности коммунальной техники к работе в зимний период ЖКХ

Пенза, 3 ноября 2022. PenzaNews. Смотр готовности коммунальной техники к работе в зимний период прошел в Кузнецке Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем принял участие первый заместитель главы администрации города Рашид Шабакаев.

Он осмотрел технику, поинтересовался у коммунальщиков текущими делами и выразил им благодарность за добросовестную работу.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте мэрии, перечень объектов, за которые отвечают кузнецкие коммунальные службы, достаточно большой — это улицы, мосты, автобусные остановки, путепроводы, выезды с периферийных дорог, пешеходные зоны, общественные территории.

«Для снегоочистки в зимний период в Кузнецке будет задействовано порядка 25 единиц имеющейся техники. Для противогололедной обработки проезжей части улиц и тротуаров заготовлено 4,5 тыс. тонн песко-соляной смеси», — говорится в тексте.