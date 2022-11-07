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Долги управляющих компаний перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе составляют более 35 млн. рублей

12:44 | 07.11.2022 | ЖКХ

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Пенза, 7 ноября 2022. PenzaNews. Общая сумма задолженности управляющих компаний перед Пензенским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») превышает 35 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Долги управляющих компаний перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе составляют более 35 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным на 31 октября 2022 года, пензенские управляющие компании задолжали за тепло и горячую воду 35,3 млн. рублей», — указано в тексте.

В нем отмечается, что самым крупным должником среди управляющих компаний и ТСЖ является «Ривьера-сервис», которая задолжала за тепловую энергию 5,7 млн. рублей.

«Руководитель УК регулярно задерживает платежи, накопил значительный долг и нанес энергокомпании ущерб на сумму свыше 5 млн. рублей. При этом основная часть жителей домов исправно оплачивают квитанции за теплоресурсы. Обращаем внимание собственников недвижимости, чьи квартиры находятся по следующим адресам: улица Краснова, 38, 40; улица Кижеватова, 19Б; улица Куйбышева, 34Б, 36; улица Свердлова, 49, что накопленная задолженность управляющей компании может привести к невыполнению взятых на себя обязательств и в дальнейшем возможно банкротство», — сказано в пресс-релизе.

«Кроме этого, неоплачиваемое потребление энергоресурсов является грубым нарушением лицензионных требований и может стать основанием для наложения административных штрафов и лишения права на управление домами», — добавляется в тексте.

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