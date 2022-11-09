В Пензе компания «Т Плюс» приобрела новую спецтехнику для работы на теплосетях ЖКХ

Пенза, 9 ноября 2022. PenzaNews. Компания «Т Плюс» приобрела новую спецтехнику для проведения ремонтных мероприятий на пензенских теплосетях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

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В нем уточняется, что речь идет об одной вакуумной цистерне, трех крано-манипуляторных установках, трех экскаваторах-погрузчиках и двух автомобилях «ГАЗель», предназначенных для перевозки ремонтных бригад и оборудования.

В тексте напоминается, что в 2018 году для теплосетей также закупались спецмашины на сумму около 75 млн. рублей: тогда были приобретены три автомобиля «КамАЗ» — кран, самосвал и седельный тягач, передвижная мастерская на базе «ГАЗ-3307» и грузовая «ГАЗель».

«Техника готова для работы на объектах. Обновленный парк позволит ликвидировать возможные дефекты на трубопроводах в кратчайшие сроки», — приводятся в пресс-релизе слова технического директора – главного инженера пензенских тепловых сетей филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Дмитрия Шелихова.