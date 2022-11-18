Специалисты «Пензаэнерго» за 10 месяцев подключили к сетям компании 45 объектов здравоохранения и соцуслуг ЖКХ

Пенза, 18 ноября 2022. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» за 10 месяцев 2022 года подключили к электрическим сетям компании 45 объектов здравоохранения и социальных услуг в 17 районах Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала, поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что среди объектов — строящиеся и капитально отремонтированные фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, поликлиники и другие здания.

«В числе проведенных энергетиками мероприятий по технологическому присоединению — строительство участков воздушных линий 0,4 и 10 кВ общей протяженностью более 2 км, реконструкция ТП-10/0,4 кВ, монтаж 25 приборов учета электроэнергии с возможностью дистанционного сбора показаний. Максимальная мощность вновь присоединенных устройств составила более 1 МВт. По ряду подключаемых объектов срок исполнения мероприятий по ТП составил не более месяца», — сказано в пресс-релизе.

«Так, в течение 30 дней специалисты пензенского филиала «Россети Волга» обеспечили электроэнергией строительство ФАПа в селе Бузовлево Лопатинского района. Новый модульный медицинский объект будет обслуживать более 450 человек, проживающих в селах Бузовлево, Пасечное и Сосновка. Сельчане смогут получать первичную медицинскую помощь в удобном современном помещении. В ноябре получены заявки на технологическое присоединение объектов здравоохранения в селах Демино, Бикмосеевка и Каменный Овраг Неверкинского района. В населенных пунктах уже приступили к возведению модульных конструкций. Воспользоваться услугами медицинских работников в новых комфортных условиях смогут более 1,5 тыс. человек», — добавляется в тексте.

В нем напоминается, что ФАПы возводят в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».

«Общее количество обслуживаемого медицинским персоналом подключенных объектов населения — более 60 тыс. человек. Новые объекты здравоохранения призваны повысить качество и доступность медицинской помощи сельским жителям», — подчеркивается в сообщении.

Также в нем отмечается, что в целом за 10 месяцев 2022 года пензенские энергетики исполнили 2 тыс. 868 договоров по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей – юридических и физических лиц; общая мощность вновь присоединенных устройств составила 77,7 МВт.

«Подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно, не выходя из дома или офиса, через портал электросетевых услуг группы «Россети» или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет», — указано в пресс-релизе.