Компания «Т Плюс» вложила порядка 250 млн. рублей в ремонт оборудования пензенской ТЭЦ-1 ЖКХ

Пенза, 29 ноября 2022. PenzaNews. Порядка 250 млн. рублей направлено в 2022 году на ремонт оборудования ТЭЦ-1 в Пензе в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

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«В 2022 году компания «Т Плюс» инвестировала 351 млн. рублей в подготовку источников тепла Пензы к отопительному сезону, самым крупным из которых является ТЭЦ-1. Именно от надежной работы оборудования этой станции зависит качество теплоснабжения 80% клиентов «Т Плюс» в Пензе. Сумма вложений в ремонт оборудования ТЭЦ-1 составила порядка 250 млн. рублей, остальные средства направлены на ремонт котельной «Арбеково» и ТЭЦ-2», — сказано в пресс-релизе.

«Самый большой объем работ был проведен на котле №10 — специалисты «ЭнергоремонТ Плюс» заменили набивку регенеративного воздухоподогревателя и трубопроводы. На котле №11 сотрудники подрядной организации реконструировали конвективный пароперегреватель второй ступени. Кроме того, в рамках подготовки ТЭЦ-1 к осенне-зимнему периоду был проведен капитальный ремонт турбогенератора №4», — добавляется в тексте.

В нем отмечается также, что, помимо планового ремонта энергооборудования, на территории ТЭЦ-1 был проведен ремонт зданий и сооружений: так, энергетики восстановили защитный слой на дымовой трубе №1 и покрасили трубу №3.

«Все мероприятия по подготовке основного и вспомогательного оборудования к отопительному сезону начались еще весной и были завершены в срок, станция полностью готова к периоду максимальных нагрузок, которые еще впереди. Данные ремонтные работы направлены на повышение надежности и эффективности теплоснабжения жителей Пензы», — прокомментировал технический директор – главный инженер пензенской ТЭЦ-1 Павел Дильман.