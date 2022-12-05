В Ершово завершен капитальный ремонт водонапорной башни ЖКХ

Пенза, 5 декабря 2022. PenzaNews. Капитальный ремонт водонапорной башни и примыкающих трубопроводов завершен в селе Ершово Белинского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

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В нем уточняется, что работы осуществлялись в рамках программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области».

«Закончены работы по капитальному ремонту [...] в сумме 1 млн. 470 тыс. 905 рублей 2 копейки, окончательный расчет за выполненные работы. Общая стоимость работ — 2 млн. 132 тыс. 990 рублей, субсидия бюджета области — 1 млн. 470 тыс. 905 рублей», — указано в тексте.