У жителей 14 новых домов в Пензенской области наступила обязанность по уплате взносов на капремонт ЖКХ

Пенза, 7 декабря 2022. PenzaNews. Обязанность по уплате взносов на капремонт наступила у собственников квартир и нежилых помещений в 14 новых многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в декабре 2022 года. Об этом говорится в сообщении, расположенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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«Квитанции на оплату взносов за капремонт приходят месяцем позже, соответственно, собственники получат их в январе 2023 года», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что эти дома были включены в актуализированную региональную программу капремонта общего имущества в МКД постановлением правительства Пензенской области №960 от 30 декабря 2020 года.

«Обязанность по уплате взносов на капремонт у собственников помещений в МКД, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капремонта и включенном в региональную программу капремонта при ее актуализации, возникает по истечении двух лет с даты включения данного МКД в региональную программу капремонта», — напоминается в сообщении.