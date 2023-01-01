18:21:48 Среда, 7 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

У жителей 14 новых домов в Пензенской области наступила обязанность по уплате взносов на капремонт

16:22 | 07.12.2022 | ЖКХ

Печать

Пенза, 7 декабря 2022. PenzaNews. Обязанность по уплате взносов на капремонт наступила у собственников квартир и нежилых помещений в 14 новых многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в декабре 2022 года. Об этом говорится в сообщении, расположенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

У жителей 14 новых домов в Пензенской области наступила обязанность по уплате взносов на капремонт. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Квитанции на оплату взносов за капремонт приходят месяцем позже, соответственно, собственники получат их в январе 2023 года», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что эти дома были включены в актуализированную региональную программу капремонта общего имущества в МКД постановлением правительства Пензенской области №960 от 30 декабря 2020 года.

«Обязанность по уплате взносов на капремонт у собственников помещений в МКД, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капремонта и включенном в региональную программу капремонта при ее актуализации, возникает по истечении двух лет с даты включения данного МКД в региональную программу капремонта», — напоминается в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Бывший руководитель «Городищенского пассажирского автотранспортного предприятия» оштрафован на 40 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом
В Кузнецком районе выявлен факт незаконной рубки берез В Пензе нашли водителя «Нивы», который сбил молодого человека на проспекте Строителей и скрылся
До двух лет лишения свободы может получить житель Тащиловки, угрожавший женщине убийством В Пензенской области спасли лебедя-шипуна
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама