Компания «Т Плюс» в 2022 году вложила более 40 млрд. рублей в теплоснабжение регионов ЖКХ

Пенза, 14 декабря 2022. PenzaNews. Компания «Т Плюс» в 2022 году инвестировала свыше 40 млрд. рублей в развитие систем теплоснабжения 16 регионов своего присутствия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

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Отмечается, что компания выполнила свои обязательства и надежно подготовилась к зиме.

«На высоком уровне прошлого года сохранены перекладки тепловых сетей — около 700 км, что составляет 4% от общего объема протяженности всех сетей компании и является беспрецедентным для всей отрасли. В среднем по стране перекладывается 1,2% трубопроводов. «Т Плюс» провела необходимые ремонты основного оборудования на ТЭЦ и котельных. Реализованы все запланированные мероприятия в рамках цифровой трансформации бизнеса. В частности, завершено концептуальное проектирование проекта «цифровая станция», он уже внедряется на двух ТЭЦ в Екатеринбурге», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также началась реализация проектов при поддержке Фонда ЖКХ.

«Т Плюс» доверено 10,5 млрд. рублей на развитие тепловых узлов Ижевска, Кстово, Дзержинска, Пензы, Перми, Лысьвы, Кирова, Кирово-Чепецка, Саранска, Первоуральска, Екатеринбурга, Саратова, Балаково, Оренбурга и Инты», — уточняется в сообщении.

«Компания значительно нарастила инвестиции за последние три года в модернизацию тепловых сетей и станций. Во многом хороших показателей удалось добиться за счет отнесения 16 городов к ценовым зонам теплоснабжения. Механизм «альткотельной» подтвердил свою эффективность, поэтому считаю, что в перспективе переход на него должен стать обязательным для регионов», — подчеркнул генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В тексте указано, что проблемным остается вопрос с дебиторской задолженностью за тепло: на начало декабря она составляла 53,7 млрд. рублей, большая часть этой суммы числится за населением и управляющими организациями.