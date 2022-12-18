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С улиц Пензы за ночь вывезено около 700 кубометров снега

10:27 | 18.12.2022 | ЖКХ

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Пенза, 18 декабря 2022. PenzaNews. Около 700 кубометров снега вывезено с улиц Пензы за прошедшую ночь. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-службы мэрии утром в воскресенье, 18 декабря.

С улиц Пензы за ночь вывезено около 700 кубометров снега. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«О работе отчитался МБУ «Пензавтодор. Вывоз [снега] проводился на улицах Кирова, Суворова, Окружной», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что сегодня основная задача муниципального учреждения не допустить гололеда на объектах улично-дорожной сети.

«Продолжается вывоз снега c Привокзальной площади станции Пенза-I, механическая и ручная очистка пешеходных зон, территорий остановочных павильонов, а также ливнеприемных решеток. Обрабатываются противогололедными средствами дороги, тротуары, скверы. Задействованы 77 единиц техники и 100 дорожных рабочих», — сказано в сообщении.

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