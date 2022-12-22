В компании «ЭнергосбыТ Плюс» дали разъяснения по поводу регулировки тепла в домах ЖКХ

Пенза, 22 декабря 2022. PenzaNews. Пресс-служба Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») распространила сообщение, в котором содержатся разъяснения по поводу регулировки тепла в многоквартирных домах.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В адрес ресурсоснабжающей организации все чаще поступают вопросы о регулировке тепла в домах. Один из самых популярных — можно ли прибавить или убавить температуру теплоносителя. Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поясняет, что подача теплоносителя от источников тепла — ТЭЦ и котельных — в централизованную систему отопления ведется в соответствии с утвержденным температурным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха. Соблюдение температурного графика обеспечивает поддержание в жилых помещениях нормативной температуры воздуха», — говорится в пресс-релизе, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 22 декабря.

В нем отмечается, что, согласно нормативам, в жилых комнатах температура должна быть не ниже +18ºС, для угловых — не ниже +20ºС; в ночное время — с полуночи до 5.00 — для жилых комнат допускается отклонение нормативной температуры в меньшую сторону, но не более чем на три градуса.

«Обращаем внимание, что температура батареи не является критерием качества теплоснабжения», — подчеркивается в тексте.

«Корректировать объем потребленного тепла можно непосредственно в доме. Для максимального сбережения энергии необходимо выполнить комплекс мероприятий, главным из которых является оснащение теплового узла многоквартирного дома оборудованием с автоматическим регулированием подачи тепла. Установка погодозависимой автоматики позволяет поддерживать выбранную температуру внутри дома в пределах рекомендованных норм и сокращает энергопотребление до 30-40% в отопительный период. Самый заметный эффект получается в период межсезонья — на старте и окончании отопительного сезона. Решение о приобретении и использовании такого оборудования принимается на общем собрании собственников жилья. Там же при условии установки автоматики определяется уровень поддерживаемой температуры в квартирах в допустимых законодательством пределах», — поясняется в сообщении.

В нем напоминается также, что по поводу некомфортной температуры жители могут обратиться в управляющую организацию или в контакт-центр компании «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону: 8-800-100-75-30.