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Нижний Ломов вошел в число победителей конкурса проектов создания комфортной среды

10:18 | 24.12.2022 | ЖКХ

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Пенза, 24 декабря 2022. PenzaNews. Нижний Ломов Пензенской области вошел в число победителей VII внеочередного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Нижний Ломов вошел в число победителей конкурса проектов создания комфортной среды

Фото: T.me/omelnichenko

Проект по благоустройству зон отдыха у воды «Садки» отмечен в категории «Малые города» с численностью населения 20–50 тыс. человек. Он набрал 73,27 балла.

Всего победителями конкурса стали 80 городов и исторических поселений. Их определила федеральная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Все поступившие на конкурс заявки прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, культурологии и археологии.

Как сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале, размер премии на реализацию проекта «Садки» в Нижнем Ломове составляет 90 млн. рублей, воплотить его в жизнь планируется в 2023–2024 годах.

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«В концепции с добрым названием «Садки» разработчики поделили территорию на несколько зон. Это входная группа с аркой и сценой, благоустроенный пляж с прокатом инвентаря, пешеходные дорожки, зона спокойного отдыха, а также площадки для активного отдыха. Под последними подразумевается скейт-парк и специальная велосипедная трасса памп-трек, которая представляет собой чередование ям и кочек. В проекте есть все для приятного проведения досуга горожан», — написал глава региона.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта«Жилье и городская среда».

Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2018 года.

В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

По итогам семи конкурсов было отобрано 800 проектов победителей из 603 муниципальных образований в 81 субъекте РФ.

Дополнительный конкурс в 2022 году проводился в связи с поручением главы государства об увеличении финансирования в два раза — до 20 млрд. рублей в год. Во исполнение поручения общее количество победителей увеличено со 160 до 240.

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