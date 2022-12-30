Специалисты «Пензаэнерго» подготовили энергосистему региона к надежному функционированию в праздничные дни ЖКХ

Пенза, 30 декабря 2022. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» выполнили комплекс технических и организационных мероприятий по подготовке энергосистемы региона к надежному функционированию в предстоящие праздничные дни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К настоящему времени завершена проверка противопожарного состояния открытых и закрытых распределительных устройств на трансформаторных подстанциях, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин, работоспособности резервных источников электропитания (РИСЭ), средств телемеханики, связи и устройств для определения мест повреждений на ВЛ. Организован усиленный контроль за эксплуатацией оборудования, выполнением плановых и внеплановых (в том числе аварийно-восстановительных) работ. Проверена фактическая готовность сил и средств подрядных организаций, привлекаемых к выполнению аварийно-восстановительных работ в рамках заключенных соглашений о взаимодействии», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в течение всего периода предстоящих праздников на дежурстве остается персонал, непосредственно задействованный в решении производственных задач.

«На случай проведения возможных масштабных аварийно-восстановительных работ в компании готовы 129 мобильных и аварийно-восстановительных бригад, 644 человека и 177 единиц техники, а также 50 резервных источников питания общей мощностью 3 тыс. 279,5 кВт. К настоящему времени завершены проверки оснащения бригад инвентарем, экипировкой, средствами защиты, готовности оснастки, спецтехники, машин и механизмов к проведению работ», — указано в пресс-релизе.

«Кроме того, в каждом производственном отделении сформированы мобильные подразделения в количестве 10 бригад общей численностью 82 человека, обеспеченных 30 единицами автоспецтехники (бригадные машины повышенной проходимости, БКМ, краны, подъемники) и суточными продуктовыми пайками», — добавляется в сообщении.