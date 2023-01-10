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Олег Мельниченко поручил выделить дополнительные средства на строительство водопровода в Шемышейке

15:00 | 10.01.2023 | ЖКХ

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Пенза, 10 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил выделить дополнительные средства на строительство водопровода в рабочем поселке Шемышейка.

Олег Мельниченко поручил выделить дополнительные средства на строительство водопровода в Шемышейке

Фото: Pnzreg.ru

«Не всем жителям Шемышейки хватает качественной питьевой воды. Мы уже исправляем эту ситуацию. Планируем проложить водопроводные сети на улице Горького, построить артезианские скважины и две водонапорные башни в микрорайоне Современник, а также станцию обезжелезивания в рамках федерального проекта «Чистая вода». Сейчас специалисты проводят бурение, я лично в этом убедился, посетив объект. Но необходимы дополнительные средства. Поручил выделить Шемышейскому району около 20 млн. рублей, чтобы работы выполнялись без отставания от графика», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 10 января.

«Как только работы будут завершены, ресурс поступит в дома более 3 тыс. жителей Шемышейки — это еще один шаг к улучшению жизни нашего населения, ведь качественная питьевая вода должна быть доступна каждому», — добавил Олег Мельниченко.

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