В Пензенской области благоустроят 26 дворовых территорий и 38 общественных пространств ЖКХ

Пенза, 12 января 2023. PenzaNews. 64 объекта — 26 дворовых территорий и 38 общественных пространств — планируется благоустроить в 34 муниципальных образованиях Пензенской области в 2023 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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«Разработана проектная документация в отношении 60 объектов, на 34 получено положительное заключение. В четырех муниципалитетах проектная документация находится в стадии разработки», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по итогам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды до 10 марта должны быть завершены конкурсные процедуры по благоустройству парка «Заречье» в городе Заречном, до 27 марта — парка «Березовая роща» в Сердобске.