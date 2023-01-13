В Пензе около 700 клиентов компании «ЭнергосбыТ Плюс» в 2022 году оформили доставку квитанций по электронной почте ЖКХ

Пенза, 13 января 2023. PenzaNews. Около 700 клиентов – физических лиц Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») в прошлом году оформили доставку квитанций по электронной почте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«В Пензе у клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» есть возможность ежемесячно получать квитанцию за тепловую энергию на электронную почту, подключив услугу «Электронная квитанция». В 2022 году ею воспользовались 688 клиентов компании. Счет за коммунальные услуги выставляется сразу после формирования в первых числах месяца и приходит получателю быстрее обычной квитанции», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что удобство заключается еще и в том, что владельцы нескольких квартир могут просматривать квитанции сразу по всем объектам.

Из пресс-релиза следует, что подключить услугу можно либо в офисе обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс», либо направив соответствующее заявление на электронную почту компании вместе с копиями документов, подтверждающих право собственности на недвижимость.

«После оформления подписки бумажная версия квитанции в почтовый ящик доставляться не будет», — подчеркивается в сообщении.