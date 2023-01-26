Агамагомедов сообщил о планах по строительству в «Спутнике» котельных и ТЭЦ ЖКХ

Пенза, 26 января 2023. PenzaNews. «Термодом» ведет переговоры с правительством Пензенской области о развитии инженерной инфраструктуры микрорайона «Город Спутник», в планах — строительство котельных и ТЭЦ. Об этом сообщил директор по капитальному строительству холдинга «Термодом» Магомед Агамагомедов, видео с его комментарием размещено на сайте компании.

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«Совместно с дорожной инфраструктурой с правительством [Пензенской области] ведем переговоры и по поводу развития инженерной инфраструктуры нашего микрорайона «Спутник». Это и строительство котельных. Мы сейчас планируем запроектировать котельную на 15 МВт, на 50 МВт. [...] Есть планы проработать вообще строительство небольшой ТЭЦ для нашего микрорайона на 150 МВт, чтобы обеспечить уже все этапы строительства нашего «Города Спутника» теплом», — сказал он.

«Кроме того, сейчас мы заключили контракт на строительство подстанции, чтобы обеспечить электроснабжением тоже ближайшие микрорайоны, которые уже строятся и которые планируется строить. [...] То есть электроснабжением тоже планируем обеспечить наш микрорайон полностью», — добавил Магомед Агамагомедов.