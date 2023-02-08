Файзуллин и Мельниченко обсудили модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» ЖКХ

Пенза, 8 февраля 2023. PenzaNews. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудили модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры региона и реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Москве в минувший вторник, 7 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщил руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале, один из вопросов касался ремонта теплосетей в областном центре.

«Еще с 2021 года совместно с ПАО «Т Плюс» мы проводим серьезную работу по модернизации теплосетей в Пензе. Износ был слишком большим — более 80%. За это время переложили 73,5 км сетей и обновили 33 ЦТП. В планах на 2023–2024 годы — реконструкция 29 км квартальных теплосетей и сетей ГВС, а также 4,5 км магистральных теплосетей. Но нам нужна финансовая поддержка. Попросил Ирека Энваровича оказать содействие в выделении дополнительных средств из «Фонда развития территорий», — написал Олег Мельниченко.

По его словам, другой темой встречи стала реализация федеральных проектов «Чистая вода» и «Формирование комфортной городской среды».

«В 2023 году начали строить водопровод с артезианскими скважинами и двумя водонапорными башнями в Шемышейке. Так мы обеспечим качественной водой жителей целого микрорайона. Водопровод нужно проложить и в Кривошеевке, в селе построим водонапорную башню со скважиной. В Башмаково сделаем водозаборный узел. К концу 2024 года завершим строительство и реконструкцию еще восьми объектов. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году будем проводить работы на 58 объектах. Кроме того, три объекта победили во всероссийском конкурсе. Финансирование получили парк в Заречном, «Березовая роща» в Сердобске и зона отдыха у воды «Садки» в Нижнем Ломове. Мы постепенно идем к тому, чтобы жизнь в регионе была комфортной, чтобы было как можно больше современных мест для отдыха», — отметил губернатор.

«Вопросов для обсуждения было много, как и проектов, которые мы хотим реализовать. Благодарю Ирека Энваровича за поддержку, которую он оказывает области. Считаю, что такое взаимодействие с главами федеральных министерств позволяет регионам эффективнее выстраивать работу и выполнять все поставленные задачи по улучшению жизни людей», — добавил Олег Мельниченко.