03:49:10 Вторник, 21 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2023 году планируется расселить более 17 тыс. кв. метров аварийного жилья

17:00 | 20.02.2023 | ЖКХ

Печать

Пенза, 20 февраля 2023. PenzaNews. Более 17 тыс. кв. метров аварийного жилья, расположенного на территории трех муниципальных образований Пензенской области, планируется расселить в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе заседания попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 февраля.

В Пензенской области в 2023 году планируется расселить более 17 тыс. кв. метров аварийного жилья

Фото: Pnzreg.ru

«Условия проживания улучшат порядка 2 тыс. пензенцев», — уточнил он.

По информации пресс-службы регионального правительства, с этой целью заключено пять муниципальных контрактов на строительство многоквартирных домов в Пензе, 31 — на приобретение жилых помещений на территории Кузнецка и Шемышейки. Еще 18 квартир планируется приобрести в Кузнецке в I квартале 2023 года.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области полицейские изъяли поддельное водительское удостоверение В Пензенской области за сутки подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом
В зареченском ТЮЗе в марте состоится премьера спектакля «Ларец, капчык и кептерь» В Пензенской области в предстоящие праздники вакцинация от коронавируса не будет приостановлена
Под Пензой женщина по совету мошенника оформила кредит и перевела 250 тыс. рублей неизвестному В Пензенской области за сутки подтверждено 187 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама