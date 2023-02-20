В Пензенской области в 2023 году планируется расселить более 17 тыс. кв. метров аварийного жилья ЖКХ

Пенза, 20 февраля 2023. PenzaNews. Более 17 тыс. кв. метров аварийного жилья, расположенного на территории трех муниципальных образований Пензенской области, планируется расселить в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе заседания попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

«Условия проживания улучшат порядка 2 тыс. пензенцев», — уточнил он.

По информации пресс-службы регионального правительства, с этой целью заключено пять муниципальных контрактов на строительство многоквартирных домов в Пензе, 31 — на приобретение жилых помещений на территории Кузнецка и Шемышейки. Еще 18 квартир планируется приобрести в Кузнецке в I квартале 2023 года.