Прокуратура начала проверку по факту порыва на сетях теплоснабжения на улице Лозицкой в Пензе ЖКХ

Пенза, 21 февраля 2023. PenzaNews. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего в минувший понедельник, 20 февраля, порыва на сетях теплоснабжения на улице Лозицкой в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры области.

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«По ее результатам будут установлены причины возникновения порыва, дана оценка своевременности и качеству его устранения коммунальными службами, проверено соблюдение ресурсоснабжающей организацией требований действующего законодательства по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества, а также проанализирована достаточность принимаемых мер по ремонту и реконструкции указанного участка трубопровода», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

«В настоящее время порыв ликвидирован, теплоснабжение восстановлено», — уточняется в сообщении.