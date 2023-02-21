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Прокуратура начала проверку по факту порыва на сетях теплоснабжения на улице Лозицкой в Пензе

12:27 | 21.02.2023 | ЖКХ

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Пенза, 21 февраля 2023. PenzaNews. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего в минувший понедельник, 20 февраля, порыва на сетях теплоснабжения на улице Лозицкой в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры области.

Прокуратура начала проверку по факту порыва на сетях теплоснабжения на улице Лозицкой в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По ее результатам будут установлены причины возникновения порыва, дана оценка своевременности и качеству его устранения коммунальными службами, проверено соблюдение ресурсоснабжающей организацией требований действующего законодательства по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества, а также проанализирована достаточность принимаемых мер по ремонту и реконструкции указанного участка трубопровода», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

«В настоящее время порыв ликвидирован, теплоснабжение восстановлено», — уточняется в сообщении.

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