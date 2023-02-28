«Пензаэнерго» в январе 2023 года выдало новым потребителям 4,7 МВт мощности ЖКХ

Пенза, 28 февраля 2023. PenzaNews. Объем мощности, выданной в январе 2023 года новым потребителям филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго», составил 4,7 МВт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«За отчетный период компания исполнила свои обязательства перед заявителями в части технологического присоединения по 167 договорам. Среди присоединенных объектов — индивидуальные и малоквартирные жилые дома (более 70 объектов), нежилые помещения, используемые под склады, цеха и магазины, линии искусственного освещения, строительные площадки. Также в списке объектов, подключенных к сетям, четыре объекта базовой сотовой связи, три фельдшерско-акушерских пункта и одна врачебная амбулатория», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что наибольший объем выданной мощности — 1 МВт — приходится на электроснабжение кондитерского цеха в Белинском.

«Один из интересных в историко-культурном плане присоединенных объектов — реконструируемый храм в честь Архангела Михаила в селе Стяжкино Нижнеломовского района. В самом населенном пункте в настоящее время никто не проживает, но буквально век назад в храм приходило до 100 тыс. человек в год, чтобы получить благословение и послушать проповеди священника Николая Болоховского. Благодаря ему в 1913 году в селе был открыт мужской монастырь — единственный в России, который с согласия императора Николая II был назван в честь 300-летия Дома Романовых. В 1937 году храм закрыли, со временем разрушились постройки монастыря. В 2018 году в память о Николае Болоховском было решено возродить это культовое место», — поясняется в пресс-релизе.

Из него следует, что электроэнергию храм будет получать от подстанции 35 кВ «Кувак-Никольск», для технологического присоединения к сети была построена ТП-10/0,4 кВ мощностью 25 кВА и участки воздушных линий 10 и 0,4 кВ.

В сообщении пресс-службы компании напоминается, что подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно через портал электросетевых услуг группы «Россети» или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет».