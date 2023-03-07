В компании «ЭнергосбыТ Плюс» сообщили жителям Пензы о возможности списать пени ЖКХ

Пенза, 7 марта 2023. PenzaNews. Жители Пензы, которые являются клиентами филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс»), могут избавиться от пеней при единовременной оплате задолженности и текущих начислений за теплоресурсы до конца весны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«В Пензенском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» началась акция «Весеннее обновление». По ее условиям клиенты – физические лица с 1 марта по 31 мая 2023 года могут избавиться от начисленных пеней при единовременной оплате задолженности и текущих начислений на дату платежа», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что после оплаты клиент увидит списание пеней в квитанции за следующий месяц.