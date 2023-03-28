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Олег Мельниченко оценил готовность новой техники «Пензавтодора» к работе в весенне-летний период

17:17 | 28.03.2023 | ЖКХ

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Пенза, 28 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел новую технику МБУ «Пензавтодор», которая будет работать на дорогах регионального центра в весенне-летний период.

Олег Мельниченко оценил готовность новой техники «Пензавтодора» к работе в весенне-летний период

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Продолжаем закупать новую технику для «Пензавтодора». Те машины, которые мы приобрели к зиме, доказали свою эффективность. Вопрос по очистке и обработке магистралей мы закрыли, сезон прошел спокойно. На очереди — покупка машин для уборки тротуаров и межквартальных дорог. Сегодня осмотрел технику, которая поможет нам качественно и быстро проводить ремонт дорог и очищать улицы весной-летом. Всего 15 машин, среди них — асфальтоукладчик и автогрейдер, дорожные фрезы, самосвалы и мини-погрузчики. Скоро приедут две многофункциональные дорожные машины, тротуарный каток, полуприцеп. Все оборудование современное, предпочтение отдавалось отечественным производителям. Всего в этом году автопарк пополнят 68 единиц техники», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 28 марта.

Кроме того, по его словам, скоро в Пензу поступит комплекс по изготовлению дорожных асфальтобетонных и битумно-минеральных смесей.

«Любая техника бесполезна, если нет людей, которые на ней смогут работать. Кадрам надо уделять особе внимание. В «Пензавтодоре» вопрос продуман, специалисты есть», — отметил Олег Мельниченко.

«На этом мы останавливаться не будем, продолжим пополнять автопарк «Пензавтодора» и других муниципальных предприятий ЖКХ. Чем больше коммунальной техники, тем чище улицы, тем комфортнее жизнь пензенцев», — добавил он.

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