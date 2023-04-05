В «Пензаэнерго» призвали соблюдать правила безопасности во время полевых работ вблизи ЛЭП ЖКХ

Пенза, 5 апреля 2023. PenzaNews. Представители филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» призвали водителей и механизаторов сельскохозяйственных предприятий соблюдать правила дорожного движения и меры производственной безопасности во время проведения полевых работ вблизи линий электропередачи: не нарушать скоростной режим, исключать резкие маневры и выполнять предписания по ограничению габаритов высоты.

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«Руководителям хозяйствующих субъектов следует помнить, что производство работ в охранных зонах ЛЭП в обязательном порядке должно заблаговременно согласовываться с электросетевой компанией», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем особо обращается внимание на то, что повреждения распределительных электрических сетей вызывают не только нарушение снабжения электроэнергией населенных пунктов, промышленных, сельскохозяйственных предприятий и социально значимых объектов, но и могут привести к пожарам и несчастным случаям.

«В 2022 году на объектах электросетевого хозяйства «Пензаэнерго» было зафиксировано 18 фактов повреждения оборудования транспортными средствами — легковыми и грузовыми автомобилями, тракторами. Так, в Камешкирском районе во время проведения полевых работ трактор с культиваторной сцепкой повредил две опоры ВЛ и провод в двух пролетах. Другой случай повреждения опоры ВЛ, в котором причиной также стало неосторожное управление трактором, произошел в Пензенском районе. Благодаря оперативным действиям специалистов «Пензаэнерго» все потребители были запитаны в кратчайшие сроки», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте напоминается, что запрещается приближаться к поврежденным опорам ЛЭП и оборванным проводам на расстояние менее 10 метров.

«При обнаружении поврежденного оборудования необходимо незамедлительно сообщить в РЭС или в единый контакт-центр группы «Россети» [по телефону]: 8-800-220-0-220», — добавляется в сообщении.