Отопление в Пензе начнут отключать 10 апреля ЖКХ

Пенза, 6 апреля 2023. PenzaNews. Работы по переводу теплоснабжения с зимнего режима на летний будут начаты в Пензе в предстоящий понедельник, 10 апреля. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

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«Поступает много обращений от граждан по поводу сроков отключения отопления. В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха с 10 апреля 2023 года ресурсоснабжающие организации города приступят к работам по переводу теплоснабжения с зимнего режима на летний», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 6 апреля.

Александр Басенко отметил, что в последнюю очередь теплоноситель прекратят подавать в объекты здравоохранения, дошкольные и общеобразовательные организации.

«Соответствующее постановление проходит процедуру согласования», — добавил глава Пензы.