В Пензенской области за неделю ликвидировано 97 свалок ЖКХ

Пенза, 7 апреля 2023. PenzaNews. 97 свалок ликвидировано в Пензенской области за неделю в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, который стартовал 20 марта и завершится 22 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

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«Ликвидировано 97 свалок, с которых вывезено 544 кубометра мусора», — уточняется в тексте.

В нем указано, что за прошедшую неделю в мероприятиях по благоустройству приняли участие более 6 тыс. человек, было привлечено 176 единиц спецтехники.

«Активисты очистили газоны, парки и скверы общей площадью 374 кв. метров и высадили более 100 деревьев и кустарников», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в нем добавляется, что было очищено свыше 500 метров ливневых канализаций, 16 ливневых колодцев и более 70 водопропускных труб.