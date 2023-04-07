Отопление в Заречном начнут отключать 10 апреля ЖКХ

Пенза, 7 апреля 2023. PenzaNews. Отопление в Заречном Пензенской области начнут отключать с предстоящего понедельника, 10 апреля. Об этом сообщил глава города Олег Климанов.

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«Дорогие зареченцы! В связи с устоявшейся теплой погодой и по многочисленным вашим обращениям принял решение о постепенном завершении отопительного сезона. С 10 апреля отопление будем отключать в жилых домах, на предприятиях, в организациях и учреждениях города, в здании СКК «Союз», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 6 апреля.

«Пока продолжим отапливать здания, находящиеся в ведомстве департаментов образования, культуры и социального развития, в санатории «Заречье», ЗТИ и медико-санитарной части. О дате следующих отключений сообщу дополнительно», — добавил Олег Климанов.