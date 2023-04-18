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Работа по благоустройству Пензы должна вестись ежедневно — Мельниченко

15:40 | 18.04.2023 | ЖКХ

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Пенза, 18 апреля 2023. PenzaNews. Работа по благоустройству Пензы должна вестись в ежедневном режиме. Такую задачу поставил губернатор Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства, на котором обсуждалось развитие системы жилищно-коммунального хозяйства города.

Работа по благоустройству Пензы должна вестись ежедневно — Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«То, что состояние Пензы намного улучшилось, видно сразу. Теперь главное — не отступать с занятых позиций. По основным городским магистралям ведется серьезная работа, но остается два проблемных вопроса — межквартальные дороги и внутридворовые территории», — сказал он.

Олег Мельниченко нацелили главу Пензы Александра Басенко на усиление работы с управляющими организациями.

«Месячник по благоустройству находится на завершающей стадии, но он только старт к масштабной работе по уборке Пензы», — сказал глава города.

Он также доложил руководителю субъекта федерации о том, что до 5 мая планируется завершить благоустройство воинских захоронений.

По его словам, идет работа над исполнением и другого поручения губернатора — разбивке сквера в микрорайоне Заря: там должна появиться зона отдыха, включающая сквер, «умную» спортплощадку и торговый центр.

Кроме того, Александр Басенко проинформировал, что с 20 апреля начнется высадка цветов на городских клумбах, сообщает пресс-служба облправительства.

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