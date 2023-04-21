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В Пензенской области установлены штрафы за организацию несанкционированных свалок

19:13 | 21.04.2023 | ЖКХ

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Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 8-й очередной сессии поддержали инициативу министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона установить штрафные санкции за организацию несанкционированных свалок.

В Пензенской области установлены штрафы за организацию несанкционированных свалок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального парламента, кодекс Пензенской области об административных правонарушениях будет дополнен статьей «Нарушение требований правил благоустройства к содержанию территории общего пользования муниципального образования».

«К нарушениям, влекущим наложение штрафа, отнесены: сброс, складирование или временное хранение мусора, остатков растительности на территориях общего пользования вне специально отведенных для этого мест. Кроме того, ответственность предусмотрена за непринятие мер по ликвидации несанкционированных свалок», — сказано в тексте.

«Гражданам будет выписан штраф от 1 до 2 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 до 20 тыс. рублей, юридическим лицам — от 30 до 50 тыс. рублей. Повторное в течение года совершение подобного правонарушения повлечет наказание для граждан в размере от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.

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