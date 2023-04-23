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Прокуратура организовала проверку по факту коммунальной аварии на улице Ангарской в Пензе

10:10 | 23.04.2023 | ЖКХ

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Пенза, 23 апреля 2023. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ в связи с порывом магистрального водопровода на улице Ангарской, благодаря которому осуществляется водоснабжение 22 многоквартирных домов, социальных объектов в микрорайоне ГПЗ и частного сектора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Прокуратура организовала проверку по факту коммунальной аварии на улице Ангарской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие коммунальной аварии, оценено соблюдение ресурсоснабжающей организацией порядка эксплуатации трубопровода, его содержания, проведения текущего и капитального ремонтов. Кроме того, будет проверено соблюдение ответственными лицами нормативных сроков проведения ремонтных работ, устранения последствий аварии и восстановления бесперебойного водоснабжения населения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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