Прокуратура организовала проверку по факту коммунальной аварии на улице Ангарской в Пензе ЖКХ

Пенза, 23 апреля 2023. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ в связи с порывом магистрального водопровода на улице Ангарской, благодаря которому осуществляется водоснабжение 22 многоквартирных домов, социальных объектов в микрорайоне ГПЗ и частного сектора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие коммунальной аварии, оценено соблюдение ресурсоснабжающей организацией порядка эксплуатации трубопровода, его содержания, проведения текущего и капитального ремонтов. Кроме того, будет проверено соблюдение ответственными лицами нормативных сроков проведения ремонтных работ, устранения последствий аварии и восстановления бесперебойного водоснабжения населения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.