Более 105 тыс. жителей Пензенской области приняли участие в субботнике ЖКХ

Пенза, 23 апреля 2023. PenzaNews. Более 105 тыс. человек приняли участие в субботнике в Пензенской области 22 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

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Из него следует, что было привлечено свыше 870 единиц специализированной техники.

«Убрано 4 млн. 376 тыс. кв. метров территорий, с которых вывезено 14 тыс. 229,1 кубометра бытового мусора», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что участники субботника ликвидировали около 400 свалок, очистили от мусора газоны, скверы, парки, городские леса, кладбища, посадили свыше 2,2 тыс. деревьев и кустарников.

Помимо этого, как указано в сообщении, осуществлялся ремонт подъездных путей к кладбищам и ограждений на них, а также очистка ливневых канализаций и водопропускных труб.