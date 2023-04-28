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Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии на улице Лозицкой в Пензе

17:53 | 28.04.2023 | ЖКХ

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Пенза, 28 апреля 2023. PenzaNews. Прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии, которая произошла на улице Лозицкой в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии на улице Лозицкой в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратурой Октябрьского района Пензы организована проверка исполнения жилищно-коммунального законодательства в связи с порывом трубопровода горячего водоснабжения диаметром 700 мм на улице Лозицкой в Пензе. В связи со снижением гидравлического давления в трубопроводе возможны перебои в горячем водоснабжении жилых домов, расположенных в микрорайоне Арбеково», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие коммунальной аварии, оценено соблюдение ресурсоснабжающей организацией порядка эксплуатации трубопровода, его содержания, проведения текущего и капитального ремонтов.

«Кроме того, будет проверено соблюдение ответственными лицами нормативных сроков проведения ремонтных работ, устранения последствий аварии и восстановления бесперебойного водоснабжения населения», — добавила Светлана Артамонова, отметив, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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