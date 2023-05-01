В Кузнецке на новых контейнерах для сбора пластика разместят табличку с рисунком школьницы ЖКХ

Кузнецк, 1 мая 2023. PenzaNews. Табличка с рисунком, автором которого является восьмиклассница школы №16 Арина Смирнова, будет размещена на новых контейнерах для сбора пластика в Кузнецке Пензенской области.

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Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте мэрии, девочка стала победительницей конкурса «Формирование экологической культуры в области раздельного накопления ТКО».

«На основании ее рисунка разработана табличка для новых контейнеров», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в 2022 году министерство ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» осуществило закупку 627 контейнеров для раздельного накопления ТКО, 100 из которых были переданы Кузнецку.

«Оранжевые сетчатые контейнеры объемом 1 кубический метр предназначены для сбора пустых ПЭТ-бутылок из-под воды и других напитков с пробками и этикетками, емкостей от бытовой химии и другого пластика. Сетки-контейнеры для сбора пластиковой тары установят на контейнерных площадках МКД. Это позволит осуществлять раздельный сбор отходов и отправлять их на вторичную переработку», — отмечается в сообщении.