Глава Пензы призвал руководство «УБО» скорректировать график вывоза мусора с контейнерных площадок ЖКХ

Пенза, 4 мая 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко призвал руководство ООО «Управление благоустройства и очистки», имеющего статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, скорректировать график вывоза мусора с контейнерных площадок.

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В ходе встречи, состоявшейся в городской администрации в минувшую среду, 3 мая, он представил фотографии, на которых запечатлено состояние мест накопления ТКО.

«Каждый день объезжая город в период с 6.00 до 7.00, вижу неприятную картину по ряду адресов. Очистка баков осуществляется с таким опозданием, что жители вынуждены оставлять мусор рядом с ними, а администрации районов города — за счет средств бюджета убирать площадки и складировать мусор в контейнеры. Если бы вывоз осуществлялся своевременно, не возникала бы такая ситуация», — отметил Александр Басенко.

Он напомнил, что ранее регоператору уже был предоставлен перечень адресов, где требуется скорректировать график вывоза мусора и увеличить количество рейсов.

Также Александр Басенко сообщил, что планируется внести изменения в Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе. С учетом опыта других регионов мэрия проводит работу по передаче контейнерных площадок, расположенных на муниципальной земле, на содержание управляющих компаний. Речь идет о таких случаях, когда на придомовой территории многоквартирного дома невозможно оборудовать место для накопления отходов.

В свою очередь представители «УБО» обратили внимание на проблему, обусловленную наполнением контейнеров «транзитным» мусором, когда баками пользуются не собственники ближайших МКД, а жители других домов, а также предприниматели без заключения соответствующего договора.

Руководство регоператора попросило оказать содействие в привлечении виновных лиц к административной ответственности за образование навалов мусора.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, принято решение создать рабочую группу для проведения совместных рейдов.