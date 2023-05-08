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Отключение горячего водоснабжения в микрорайоне ГПЗ-24 планируется 11 мая

13:02 | 08.05.2023 | ЖКХ

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Пенза, 8 мая 2023. PenzaNews. Горячее водоснабжение в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы будет отключено в предстоящий четверг, 11 мая, с 8.00. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Отключение горячего водоснабжения в микрорайоне ГПЗ-24 планируется 11 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что это связано с проведением АО «Энергоснабжающее предприятие» повторных гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей.

«Отключению подлежат многоквартирные жилые дома по улице Антонова, 2, 4А, 5, 5А, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Л, 5Н, 5М, 5О, 5П, 5Р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49 и улице Баталина, 29, [...] детский сад №5 «Умка», филиал детского сада №5 «Антошка», ФОК «Золотая шайба», школа №77 (корпус №1), ФОК «Олимпийский» и детская поликлиника №4 (филиал)», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что при отсутствии повреждений теплосетей восстановить ГВС планируется в 17.00.

«В случае обнаружения порывов трубопроводов включение состоится после ремонта поврежденных участков», — говорится в нем.

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