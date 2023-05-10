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Жителей Заводского района Пензы ждет отключение воды 11 и 12 мая

16:04 | 10.05.2023 | ЖКХ

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Пенза, 10 мая 2023. PenzaNews. Подача воды в дома на территории Заводского района Пензы будет приостановлена 11 и 12 мая в связи с необходимостью выполнения работ по технологическому присоединению к централизованной системе водоснабжения вводимых в эксплуатацию МКД на улицах Гагарина, Шмидта, Крупской, 9 Января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Жителей Заводского района Пензы ждет отключение воды 11 и 12 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Холодное водоснабжение будет отключено с 8.00 11 мая до 8.00 12 мая по улицам Кулибина, Ударной, Беляева, Леонова, Крупской, Германа Титова, Докучаева, Литейной, Фрунзе, Комсомольской, Гагарина, Шмидта, Воровского, Циолковского, Ленина, Заводскому шоссе, Лазо, ИТР», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что на период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.

«ООО «Горводоканал» обращает внимание жителей, что после включения водоснабжения требуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», — отмечается в сообщении.

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