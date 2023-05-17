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В Пензе более 1,6 тыс. клиентов компании «ЭнергосбыТ Плюс» воспользовались возможностью списать пени

14:54 | 17.05.2023 | ЖКХ

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Пенза, 17 мая 2023. PenzaNews. Более 1 тыс. 600 жителей Пензы, являющихся клиентами филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс»), с начала марта 2023 года воспользовались возможностью избавиться от пеней при единовременной оплате задолженности и текущих начислений за теплоресурсы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В Пензе более 1,6 тыс. клиентов компании «ЭнергосбыТ Плюс» воспользовались возможностью списать пени. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что клиенты увидят списания на общую сумму 699,6 тыс. рублей в квитанциях за следующий месяц.

«Погасить долги и внести платеж за текущий период можно любым удобным способом: через мобильные приложения и личные кабинеты банков либо с помощью услуги «Автоплатеж», — напоминается в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что физические лица могут воспользоваться возможностью списать пени до 31 мая.

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