Михаил Панюхин ознакомился с работой комплекса по переработке отходов «Восток» в Подмосковье ЖКХ

Пенза, 20 мая 2023. PenzaNews. Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин посетил расположенный недалеко от подмосковного Егорьевска комплекс по переработке отходов «Восток».

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Он ознакомился со всеми цепочками переработки мусора, работой барабанного и магнитного сепаратора, пневматическим отстрелом пластика, осмотрел ангары компостирования и участки производства RDF-топлива.

По информации пресс-службы министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, КПО «Восток» работает на полную мощность — 1,2 млн. тонн в год, в штатном режиме проходят сбор и сортировка отходов более чем по 40 компонентам. 75% отходов идет на переработку: 20% — на вторсырье, 30% — компостируется в техногрунт, 25% — направляется на топливо из отходов. С наступлением теплой погоды круглосуточно работает автоматическая система по нейтрализации запаха «Мокрый барьер».

Комментируя увиденное, Михаил Панюхин отметил, что КПО «Восток» — комплекс по переработке и сортировке отходов с новейшим оборудованием, который расположен вдали от населенных пунктов.

«Сортировка отходов более чем на 80% автоматизирована, везде камеры, и ведется четкий учет и контроль за всеми въезжающими мусоровозами. Объект оборудован звуковой системой отпугивания птиц, на территории чисто. КПО «Восток» — современное предприятие, которое необходимо в наше время, когда мы все должны заботиться об окружающей среде», — цитирует министра пресс-служба ведомства.