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В Нижней Елюзани установлено 25 светодиодных светильников

11:10 | 21.05.2023 | ЖКХ

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Пенза, 21 мая 2023. PenzaNews. 25 светодиодных светильников установлено в селе Нижняя Елюзань Городищенского района в рамках реализации мероприятия «Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов» государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В Нижней Елюзани установлено 25 светодиодных светильников

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Сумма софинансирования из областного бюджета составила 250 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что в 2023 году в указанном мероприятии госпрограммы участвуют 36 муниципальных образований: запланирована установка 2 тыс. светильников, объем софинансирования составляет 9 млн. 310 тыс. рублей.

«По состоянию на 12 мая установлено 624 прибора уличного освещения на сумму софинансирования 2 млн. 306,9 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.

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