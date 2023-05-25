Начата замена теплосетей в нижней части улицы Московской в Пензе ЖКХ

Пенза, 25 мая 2023. PenzaNews. Первый из четырех этапов реконструкции тепловых сетей в нижней части улицы Московской, предполагающий замену коммуникаций на участке от улицы Суворова до улицы Бакунина, начат в Пензе. Это следует из сообщения, размещенного на сайте городской администрации.

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«Модернизация участка улицы Московской необходима в связи с высокой степенью износа теплосетей и для подготовки к будущему осенне-зимнему периоду. Заменяемые сети были проложены и введены в эксплуатацию в 1983 году. На капитальный ремонт трубопровода всего участка ресурсоснабжающая компания [«Т Плюс»] направит порядка 265 млн. рублей, что сделает теплоснабжение более надежным в 298 многоквартирных домах, шести детских садах, девяти школах и шести больницах. Ремонтная программа разделена на четыре этапа и предполагает проведение работ на двух участках», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что подрядной организацией на первом участке — от дома №69 до дома №83 на улице Московской является ООО «Комбезза», на втором — от торгово-развлекательного центра «Высшая лига» до дома №83 на улице Московской — ООО «Флагман».

«В настоящее время начался первый этап реконструкции тепломагистрали. Он предполагает замену коммуникаций от улицы Суворова до улицы Бакунина. [...] На время проведения реконструкции сетей улицы Суворова, Бакунина и Максима Горького перекрываться не будут. [...] В местах проведения работ будет снята старая плитка, после реконструкции ресурсоснабжающая организация полностью восстановит покрытие. [...] Модернизация не предполагает массового отключения водоснабжения. Воды не будет в ряде многоквартирных домов лишь несколько дней, пока коммуникации не переведут на резервные источники снабжения», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что срок завершения работ — 30 сентября 2023 года.

«Коммуникации в верхней части Московской — на участке от улицы Кураева до [улицы] Карла Маркса заменили в 2021 году по программе формирования комфортной городской среды», — напоминается в тексте.